Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK yaralarını saracak

        1'inci Lig'de son 4 maçında Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybedip, Bandırmaspor ve Boluspor'la berabere kalan Bodrum FK, milli arada yaralarını saracak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK yaralarını saracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de son 4 maçında Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybedip, Bandırmaspor ve Boluspor'la berabere kalan Bodrum FK, milli arada yaralarını saracak.

        Bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanamama serisine giren yeşil-beyazlılar, direkt Süper Lig'e yükselme yolunda ağır darbe yedi. Lider Eyüpspor'un 20, 2'nci basamaktaki Göztepe'nin 12 puan gerisine düşen Bodrum FK, araya 44 puanla 6'ncı durumda girdi. Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Bandırmaspor'un 3, 9'uncu Gençlerbirliği'nin ise 4 puan önünde yer alan Bodrum FK, play-off yarışında da riske girmiş oldu. Verilen arada takımı toparlamaya çalışacak teknik direktör İsmet Taşdemir'in yoğun bir program hazırladığı kaydedildi.

        Kalan 7 maçta hedefe ulaşmaya çalışacak Bodrum FK, bu periyotta Manisa FK (D), Ankara Keçiörengücü, Adanaspor (D), Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Hangi saatler arasında oy verilecek?
        Hangi saatler arasında oy verilecek?
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın vatandaşlarla iftarda buluşt...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın vatandaşlarla iftarda buluşt...
        Sakıcı ailesinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'a destek
        Sakıcı ailesinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'a destek
        Bodrum'da belediyeden 382 yapıya mühürleme
        Bodrum'da belediyeden 382 yapıya mühürleme
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta pazar yerini ziyar...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta pazar yerini ziyar...
        Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişine başladı
        Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçişine başladı
        Bodrum'da bayram rezervasyonlarında şimdiden doluluk yüzde 40
        Bodrum'da bayram rezervasyonlarında şimdiden doluluk yüzde 40