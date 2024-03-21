Bodrum FK yaralarını saracak

1'inci Lig'de son 4 maçında Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybedip, Bandırmaspor ve Boluspor'la berabere kalan Bodrum FK, milli arada yaralarını saracak.

Bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanamama serisine giren yeşil-beyazlılar, direkt Süper Lig'e yükselme yolunda ağır darbe yedi. Lider Eyüpspor'un 20, 2'nci basamaktaki Göztepe'nin 12 puan gerisine düşen Bodrum FK, araya 44 puanla 6'ncı durumda girdi. Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Bandırmaspor'un 3, 9'uncu Gençlerbirliği'nin ise 4 puan önünde yer alan Bodrum FK, play-off yarışında da riske girmiş oldu. Verilen arada takımı toparlamaya çalışacak teknik direktör İsmet Taşdemir'in yoğun bir program hazırladığı kaydedildi.