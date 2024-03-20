Sebastian Szymanski'ye İngiltere'den 3 dev talip!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı yıldız futbolcu için 3 İngiliz devinin devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sebastian Szymanski için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Todofichajes'te yer alan habere göre İngiltere Premier League devleri Arsenal, Tottenham ve Manchester United, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Tottenham'ın masadaki en istekli ve avantajlı ekip olduğuna dikkat çekilen haberde, Londra ekibinin Fenerbahçe'ye ilk transfer teklifini de ilettiği aktarıldı.
Sezon başında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli forma ile toplamda çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Szymasnki'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)