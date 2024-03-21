Teoman'dan açıklama: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak

"ESKİ HALİMİ İZLEYİNCE EĞLENİYORUM"

Geçmişteki hızlı yaşantısıyla ilgili;

"Gece hayatı bitmedi tabii ama eskisi gibi değil. 30 yaşında insan hayatı farklı görüyor, şimdi başka türlü görüyorum. Gece dışarı çıkacağıma spora gitmek daha çekici geliyor. Eski görüntülerimi izlerken çok eğleniyorum. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu görmek hoşuma gidiyor. O zamanlar daha fazla eleştiriliyordum. Geçmişe bakınca, yanlış bir eve girmeye çalışmam bana da eğlenceli geliyor."