Teoman'dan açıklama: Artık hayatımda hiçbir kadın olmayacak
Teoman'dan; çalışmak, emeklilik, ilişki, evlilik, gençler ve Okan Bayülgen ile ilgili çarpıcı açıklamalar... Teoman, bundan sonra hayatında hiçbir kadının olmayacağının nedenini anlattı
Yaşamı ve söylemleriyle sürekli olarak gündeme gelen Teoman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman'ın açıklamaları şöyle;
"HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM"
Çalışmakla ilgili;
"Şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor. Çalışmayınca da insan çok sıkılıyor. Arasını bulmak lâzım. Ben de çok uzun yıllar çalıştım. Bundan sonra maksimum konser hedeflemiyorum. Ayda 4 - 5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatı sadece işten ibaret olarak görmüyorum. Artık böyle çalışacağım."
"DOĞA, BENİ AÇMIYOR
Emeklilikle ilgili;
“Ben, emeklilik sonrası sahil kasabalarına yerleşen ünlülere benzemiyorum. Tam emekli olmayacağım. Kasabaya yerleşmek bana hiç uygun değil. Mizaç, bu tarz şeylerde önemli. Ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi seviyorum. Doğa, beni açmıyor."
"ÖNCE BİRAZ ÇALIŞSINLAR"
Gençlerle ilgili;
“Son dönemde gençlerin bana olan ilgisinden memnunum. Gençler; sağ olsunlar, beni sevdi. Hoşuma gidiyor. Hayran meselesine alışığım ama gençler, ufaklıklar böyle ilgi gösterince hoşuma gidiyor. Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim biraz daha rahat yaşıyorum. Önce biraz çalışsınlar. 'Kendilerini paralasınlar' demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Azla yetinsinler. 'Çok kazanacağım' diye kendilerini harap etmesinler."
"ESKİ HALİMİ İZLEYİNCE EĞLENİYORUM"
Geçmişteki hızlı yaşantısıyla ilgili;
"Gece hayatı bitmedi tabii ama eskisi gibi değil. 30 yaşında insan hayatı farklı görüyor, şimdi başka türlü görüyorum. Gece dışarı çıkacağıma spora gitmek daha çekici geliyor. Eski görüntülerimi izlerken çok eğleniyorum. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu görmek hoşuma gidiyor. O zamanlar daha fazla eleştiriliyordum. Geçmişe bakınca, yanlış bir eve girmeye çalışmam bana da eğlenceli geliyor."
"80 YAŞINDA EVLENECEĞİM"
Evlilikle ilgili;
“Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık bekarım. 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşamak istiyorum. Ondan sonra evlenirim."
"BENİMLE DALGA GEÇMESİ HOŞUMA GİDİYOR"
Okan Bayülgen ile ilgili;
“Ona çok bayılıyorum. Benimle dalga geçince hoşuma gidiyor. İkimiz de toplumsal birer figürüz. Okan’ın da yaptığı şey, insanlara kendi figürümüz üzerinden eğlence sağlamak. O beni kullanıp eğlendiriyor. Bizim bu saatten sonra yapacağımız şey halkı eğlendirmek olmalı."