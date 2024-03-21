Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tur teknesi alevlere teslim oldu. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin alevlere sahilden zorlu müdahalesi dikkat çekti
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
AA'da yer alan habereg göre Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.
Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Bir teknenin tamamen yandığı olayda, bir tekne de kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmasının sürdüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.