Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Enflasyonla mücadele kapsamında dünya genelinde atılan "ultra şahin" adımlara karşın henüz istenilen sonuçlara ulaşılamasa da Fed, dünkü kararında "doğru yolda" olduklarını yineledi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bıraktı. Söz konusu tahminler, bu yıl hala 3 faiz indirimi yapılacağının sinyalini verirken, bu durum risk iştahını destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.