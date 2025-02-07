Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Trump'ın amacı ülkeleri harekete geçirmek | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı: Trump'ın amacı ülkeleri harekete geçirmek

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde Gazze ile ilgili yaptığı açıklamaların bölge ülkelerini hareket geçirmeye yönelik olduğunu ifade ederken, bölge ülkelerinin Gazze ile ilgili bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 00:35 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze ile ilgili süren tartışmalara yönelik farklı görüşünü yineledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, son günlerdeki Gazze açıklamalarının diğer ülkeleri harekete geçirmek için yapıldığını belirten Rubio "Gazze yeniden inşa edilirken Filistinliler, geçici olarak başka bir yere gitmek zorunda kalacak. Endişelerini ifade eden ülkeler de bir çözüm bulmalı." dedi.

        Bölge ülkelerinin çözüm bulma konusunda bir adım atmadığını iddia eden Rubio, Filistinlilerin başka bir yere göç etmesinin gerçekçi bir yorum olduğunu savundu. Gazze'de bulunan patlamamış mühimmatların tehlike oluşturacağını belirten Rubio, Filistinlilerin göçünü zorunlu görüyor.

        Rubio, diğer ABD'li yetkililerin aksine Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesinin geçici süreliğine olacağı konusundaki iddiasını sürdürüyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler