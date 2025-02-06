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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!

        Aksaray'da, emniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:52
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        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
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        Aksaray'da kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca aracını emniyet şeridine park etti.

        ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki otomobil çarptı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 YARALI TEDAVİ ALTINDA

        Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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