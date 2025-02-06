Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!

Aksaray'da kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca aracını emniyet şeridine park etti.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

DHA'daki habere göre Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki otomobil çarptı.