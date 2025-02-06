Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullarda bir gün kar tatili ilan edildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın tatil edildi. Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kocaeli il genelinde olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce'de kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi. Kentte tüm gün etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren artarak devam edeceği yönündeki tahminler üzerine, Düzce Valiliği il genelinde 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışının meteorolojik tahminlere göre yarın akşam saatlerine kadar fasılalı olarak devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 07 Şubat 2025 Cuma (Yarın) İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİNOP

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

REKLAM SAKARYA Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. KAYSERİ Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi. ORDU Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

BİNGÖL Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, "Olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrenciler için 7 Şubat 2025’te bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İsmi geçen ilçeler ile Sancak beldesinde merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi. SİVAS Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkeze bağlı köy ve beldelerden taşımalı eğitim gören öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. NEVŞEHİR Nevşehir il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.