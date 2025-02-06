ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı, Türk çalışanlar maaşlarını alamadı

KFC, Taco Bell, Pizza Hut gibi dünya çapındaki zincirlerin sahibi olan Yum! Brands 2024 mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre ABD merkezli şirket 2024'te 7 milyar 549 milyon dolarlık toplam gelire ulaştı. Firmanın gelirleri 2023'e göre yüzde 7 yükselerek piyasa beklentisini aştı.

Yum! Brands'in geçen yıl net kârı ise 1 milyar 486 milyon dolar oldu. Kârı 2023'e göre yüzde 7 düşse de açıklanan bu rakam da piyasa beklentisini aştı. Bu sonuçların etkisiyle New York Borsası'nda işlem göre Yum Brands hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

GEÇEN AY FRANCHISE ANLAŞMASINI FESHETTİ

Yum! Brands'in açıkladığı sonuçlar yatırımcı tarafından coşkuyla karşılansa da firma özellikle son 1 aydır ülkemizde Türkiye'ye yönelik aldığı kararla konuşuluyor. Yum! Brands, geçen ay Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurdu. Açıklamasında "Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkiliyor ve Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

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İŞ GIDA'NIN KONKORDATO BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Bu kararın ardından İş Gıda konkordato talebiyle mahkemeye başvuruda bulundu ve bu başvurusu 31 Ocak'ta kabul edildi.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirkete konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Prof.Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Sabit Selman Tünal ve Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Ferhat Kurç'u atadı.

Mahkemeden yapılan duyuruda "Duruşmanın 30/04/2025 günü,saat:15:40'da yapılacağı, alacaklıların, ilândan itibaren 7(yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur" denildi.

ÇALIŞANLAR PROTESTO DÜZENLEDİ

Bu süreçler yaşanırken bugün yaklaşık 6-7 bin çalışanın haklarının yendiğini belirten KFC ve Pizza Hut çalışanları İş Gıda'nın şirket merkezi önünde bir eylem gerçekleştirdi. Çalışanlar maaşlarını alamadıklarını ve tazminat alacaklarını ilişkin bir açıklama yapılmadığını söyledi. Hem Yum! Brands'e hem de İş Gıda'ya tepki gösterdi.