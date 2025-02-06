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        Haberler Dünya İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu | Dış Haberler

        İddia: Netanyahu'dan savaşı bitirme planını Washington'a sundu

        ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok bakan ve bürokratla görüşmelerini sürdürüyor. ABD basınında yer alan iddiaya göre Netanyahu, Gazze'de savaşı bitirmeye yönelik planını Trump'a ve ABD yetkililerine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:37
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        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere gittiği Washtington'da birçok bakan ve bürokratla da görüştü.

        ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth başta olmak üzere birçok üst düzey ABD yetkilisiyle görüşen Netanyahu'nun, gündeme getirdiği konuların başında Gazze'deki ateşkes geldi.

        ABD merkezli Axios haber ajansına göre, Binyamin Netanyahu Washtington'daki görüşmelerinde Gazze'deki savaşı bitirmek için tasarladığı planı da sundu.

        İddia edilen plana göre, Hamas yetkililerinin Gazze'yi terk etmesi ve Hamas'ın yönetimden ayrılması hâlinde savaş bitecek. Netanyahu buna karşılık, Hamas'ın İsrail hapishanelerinde tutulan üst düzey yetkililerinin serbest bırakılmasını teklif edecek. Planın nihai aşamasında serbest bırakılan ve hâlihazırda Gazze'de bulunan Hamas yetkililerinin Gazze'yi terk etmesi gerekecek.

        Ancak bu planın uygulanma ihtimali zayıf görülüyor. Üst düzey İsrailli bir yetkiliye göre Hamas'ın üst düzey yetkililerinin, Gazze'yi terk etmeyi kabul etmesi pek mümkün değil. Ayrıca yetkiliye göre, Hamas'ın askeri kanadının dağıtılması da olasılık dışı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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