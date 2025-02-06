Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!

Galatasaray, Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 25 yaşındaki savunmacı için 3 taksit halinde 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödenecek.