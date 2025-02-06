Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
Galatasaray, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray, Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; 25 yaşındaki savunmacı için 3 taksit halinde 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödenecek.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre oyuncuya:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.