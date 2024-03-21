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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, BESİAD üyeleriyle bir araya geldi

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:31
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, BESİAD üyeleriyle bir araya geldi
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

        Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda BESİAD'ın talebiyle düzenlenen etkinlikte kendisi de BESİAD üyesi olan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci ile geride kalan 5 yıllık süreci ve hayata geçirilecek projelerini anlattı.

        BESİAD Başkanı Neslihan Nazlığolu toplantının açılış konuşmasında, Bodrum ve Muğla genelinde iş insanları olarak beklentilerini dile getirdi.

        Neslihan Nazlıoğlu’nun konuşmasının ardından ise Cenk Sezgin’in moderatörlüğünde Aras ve Mandalinci konuşmalarını gerçekleştirdi.

        Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, altyapı yatırımlarının hızla devam edeceğini, Muğla'nın susuzluk ve kanalizasyonla anılmaması içinde altyapının eksik olduğu tüm bölgelerde çalışmaların hızlıca başlayacağını ifade etti.

        Son 5 yılda Bodrum’da yapılan çalışmalar ve açılan arıtma tesisleriyle birlikte Bodrum'un yüzde 92'sine hizmet verecek kapasiteye ulaştığını, bu oranın yüzde 100'e ulaşması içinde göreve gelir gelmez gerekli tüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

        Su konusunda da Turgutreis bölgesine yapılacak denizden arıtma tesisi ve Ekinambarı'nda kurulacak tesis ve diğer belirlenen kaynaklarla çözüme ulaşacaklarını belirten Ahmet Aras, "Susuzluk Bodrum'un ve Muğla'nın kaderi olmayacak. Tüm konulara hakimiz, güçlü Muğla için geliyoruz." dedi.

        5 Yıllık belediye başkanlığı konusunda yetkisi olmayan konular nedeniyle bir çok kez vatandaşlarla karşı karşıya geldiğini ancak her ne olursa olsun vatandaşın sıkıntısının çözülmesi için gerekli tüm girişimleri yaptığını belirten Aras, şunları söyledi:

        "Hangi partiden olursa olsun, göreve geldiğimde tüm ilçelerimizde belirlediğimiz tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. En önemlisi de yetkilerimi ilçe belediye başkanları ile paylaşarak, hizmetin daha hızlı ve en doğru şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlayacağız. Limanlar başta olmak üzere gereken tüm konularda o işlerin profesyonelleriyle hareket edeceğiz. Konusunda uzman sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerle devamlı fikir alışverişinde olarak kararları da ortak alacağız."

        Programın sonunda BESİAD üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplayan Aras, kendisinin de bir BESİAD üyesi olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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