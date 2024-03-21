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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!

        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!

        Tekirdağ'da, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayı soruşturmak üzere 3 savcı görevlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:37
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        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
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        Tekirdağ'da feci bir kaza yaşandı. Saray'dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 ÖLÜ VAR

        DHA ve AA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından minibüsün devrildiği öğrenildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA İÇİN 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

        Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

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