TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü! Tekirdağ'da, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayı soruşturmak üzere 3 savcı görevlendirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:37 facebook

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