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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müebbetten, 18 yıl hapis istemine! Savcı, sevgilisi Turan Döner'i öldüren Irına Franzen için ceza indirimi istedi! - Son dakika haberi

        Müebbetten, 18 yıl hapis istemine! Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!

        Bursa'da kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisi Turan Döner'i, kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen için istenen ceza belli oldu. Davada savcı, Franzen'in "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapsini istendi. Hazırlanan iddianamede daha önce hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediği belirtilmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:42
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        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
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        Bursa'da, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği sevgilisi Turan Döner’i (39), kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen’in (31) ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre savcı, tutuklu sanık Franzen’in, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

        Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde birlikte yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darp etti. Bu sırada Franzen de mutfaktan aldığı bıçakla Döner'i kalbinden bıçakladı. Şoke olup çığlık atan kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla adrese çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan kontrolde Turan Döner'in öldüğü belirlendi, gözaltına alınan Irına Franzen ise tutuklandı.

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        CİNAYETİ ÖLDÜRÜLME KORKUSU İLE İŞLEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

        Irına Franzen hakkında 'Kasten öldürmek' suçlamasıyla Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen'in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Franzen'in, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Turan'ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm" ifadesine yer verildi.

        Franzen, ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, "Turan, cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Turan, telefonunu kurcaladığım için sinirlenip, kafama vurmaya başladı. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

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        "SARHOŞ GELİP, BANA ŞİDDET UYGULUYORDU"

        Irına Franzen'in yargılanmasına, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Turan Döner'in kardeşleri ve annesi de hazır bulundu. Franzen, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, Turan Döner'in kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Beni kıskanıyordu. Her sabah güne kavgayla başlıyorduk. Evde sürekli skandal tartışmalar yaşanırdı. Böyle bir durumun olmasını ben de istemezdim" dedi.

        Franzen, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Beni en yakın arkadaşım ile aldattığını öğrendim, çılgına döndüm. Bir sabah Turan uyurken cep telefonunu karıştırmaya başladım. Mutfağa gelip, elimde cep telefonunu gördü. 'Neden cep telefonumu karıştırıyorsun?' diye bana bağırdı. Bana vurduktan sonra mutfak tezgahının üstüne düştüm. Turan, eline ekmek bıçağını aldı. Bir yandan da benim elimi tutuyordu. Ben de kendisini ittirdim. Her şey çok hızlı gelişti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Hırıltı çıkardığını görünce, yardım istemek için sokağa çıktım. Çok pişmanım. Onu seviyordum, öldürme kastım yoktu."

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        Franzen'in ifadesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, 'Kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Franzen’in, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

        "AĞABEYİM UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜ"

        Savcının mütalaasına itiraz eden Turan Döner'in kardeşi Y.D., "Ben bu cinayetin tahrik altında olduğu görüşüne katılmıyorum. Ağabeyim uyuduğu esnada bıçaklanarak öldü. Bu noktada kendisini savunması söz konusu değildir. Kardeşim bir kadına şiddet uygulayacak biri değildir. Merhametinin kurbanı olmuştur" dedi.

        Irına Franzen'in avukatının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

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