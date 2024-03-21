Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İrlanda Başbakanı Varadkar'ın "sürpriz istifası" merak konusu oldu

        İrlanda Başbakanı Varadkar'ın "sürpriz istifası" merak konusu oldu

        İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, dün yaptığı açıklamada ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı ve istifa ettiğini duyurdu. Varadkar'ın "sürpriz istifası" İrlanda ve İngiliz basınında merak konusu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın görevinden "sürpriz istifa" kararı, bu kararın hemen öncesinde İrlanda kökenli ABD Başkanı Joe Biden'ın yüzüne kameralar önünde Gazze konusunda sitem ettiği konuşması nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.

        İrlanda'da 2017'den bu yana Fine Gael partisinin genel başkanlığını yürüten 45 yaşındaki Varadkar, dün başkent Dublin'de yaptığı istifa açıklamasında, ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı.

        İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, konuşması sırasında duygulanarak, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu belirtti.

        Başbakanlık görevinden istifa eden Varadkar, parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.

        REKLAM

        İrlanda ve İngiliz basını, istifa kararının "sürpriz" olduğu ve Varadkar'ı böyle bir karar almaya iten nedenin henüz bilinmediğini belirtti.

        GAZZE'DE YAŞANANLARI İRLANDA'NIN GEÇMİŞİNE BENZETTİĞİ KONUŞMASI GÜNDEME OTURMUŞTU

        Başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında ve ülkesinin "en genç Başbakanı" ünvanına sahip olan Varadkar, istifa kararının hemen öncesinde Aziz Patrick Günü dolayısıyla ABD'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

        Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği konuşması gündeme oturmuştu.

        Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlatmıştı.

        "GAZZE HALKININ GÖZLERİNDE KENDİ TARİHİMİZİ GÖRÜYORUZ"

        Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz." ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulunmuştu.

        REKLAM

        Varadkar, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullanmıştı.

        İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtmişti.

        Biden'a, bir İrlandalı olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı, acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor." demişti.

        - Varadkar, İsrail için "Öfke gözlerini kör etmiş" ifadesini kullanmıştı

        İrlanda parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan bir oturumda da İsrail'in artık ABD dahil dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediğini kaydeden Varadkar, "Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        Ayrıca, Varadkar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e geçen ay gönderdiği mektupta, AB'den İsrail'le ticari bağların gözden geçirilmesini talep etmişti.

        Varadkar, AB'nin, Gazze konusunda açık ve güçlü bir tutum benimsemeyerek ve çifte standart uyguladığı algısı vererek "kredibilitesini kaybettiği" uyarısında da bulunmuştu.

        - İrlanda, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkıyor

        Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkıyor.

        İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, "İsrail'in UNRWA'yı yok etme kampanyası yürüttüğü" açıklamalarına atıfta bulunarak, böyle bir kampanyanın başlatılmasını "utanç verici bir rezalet" olarak nitelemişti.

        İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de Gazze'deki insani krizi "insan yapımı" olarak nitelemiş ve "tamamen kabul edilmez" olduğunu belirtmişti.

        Ayrıca, İrlanda, bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği kesme kararının ardından Ajans'a 20 milyon avroluk finansal destek sağlayacağını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İrlanda
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi