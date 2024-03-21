Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.085,11 %1,45
        DOLAR 32,4161 %0,13
        EURO 35,4538 %0,13
        ALTIN 2.295,51 %0,95
        FAİZ 48,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 26,56 %-0,25
        BITCOIN 67.086,00 %0,01
        GBP/TRY 41,5325 %0,26
        EUR/USD 1,0902 %-0,19
        BRENT 85,87 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.753,16 %0,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En riskli sürücüler boşanmış olanlar - İş-Yaşam Haberleri

        Düşük risk gruplarına

        Yapay zeka kullanımı ile trafik ve kasko sigortasında riski düşük grupları ağırlıklı olarak sigortaladıklarını anlatan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, bu alanda yaptıkları istatistik çalışmada en riskli grubun boşanmış kişiler olduğunu söyledi.

        Giriş: 21.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin 2023 yılında özkaynak kârlılığını yüzde 134'e çıkardığını kaydederek Jan Nahum tarafından çoğunluk hissesi satın alınan şirketin toparlanmasında tarifelerin yeniden oluşturulması ve makine öğrenmesinin kullanılmasının büyük payı olduğunu söyledi. Yapay zeka kullanımı ile trafik ve kasko sigortasında riski düşük grupları ağırlıklı olarak sigortaladıklarını anlatan Güzeler, bu alanda yaptıkları istatistik çalışmada en riskli grubun boşanmış kişiler olduğunu söyledi. Güzeler'in verdiği bilgilere göre Unico geçen yıl 238 milyon lira olan kârını 1 milyar liranın üstüne 3,2 milyar lira olan prim tutarını 7,1 milyar liraya yükselttiğini vurguladı. Güzeler sigorta şirketinin kârının ağırlıklı olarak mali alandan geldiğini bu alanda yatırımlarının mevduat ve fonlar olduğunu dile getirdi.

        ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI YÜZDE 131
        Prim Üretimi (TL) 7.105.799.900
        Pazar payı artışı (%) 12,59
        Sektörün reel büyümesi (%) 27,61
        Net Kârlılık (%) 15,13
        Öz Sermaye Kârlılığı (%) 131,20
        REKLAM

        Güzeler şirketin şu anda pazar payının yüzde 1,66 olduğunu ve bunu yüzde 3,5'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek primi 13,7 milyar ve kârı 2 milyar liraya çıkarma hedeflerinin olduğunu kaydetti. Güzeler yakın zamanda sağlık sigortasına da giriş yapacaklarını yangın ve mühendislik sigortalarında büyüyen bin şirket olmayı amaçladıklarını söyledi.

        TRAFİKTE 5 PUAN ZARAR VAR

        Çok tartışılan trafik sigortasında şu anda hasar prim oranının yüzde 145 olduğunun altını çizen Güzeler, buna acente payı gibi giderler de eklendiğinde rakamın yüzde 160'a çıktığını, sigorta şirketlerinin yüzde 55 mevduat faizi almaları durumunda dahi 5 puanlık kayıpla karşılaştıklarını belirtti. Güzeler sigorta şirketlerinin ancak ekonomideki büyümeye paralel kazanç elde edebileceğini söyledi.

        Sigortada sorunların giderilmesi için mevzuat değişikliklerinin geriye işletilmemesi ve eksperlerin sadece hasarı tespit edip hasar tutarına karışmaması gerektiğini dile getiren Güzeler, "Yedek parça fiyatlarının da kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

        PAZAR PAYI YÜZDE 1.66

        2023 2022 Artış
        Pazar Payı (%) 1,66 1,47 12,59
        Sektör Reel Büyüme (%) 27,61 41,89 -34,10
        Brüt Prim (TL) 7.105.799.900 3.001.746.814 136,72
        Öz Sermaye (TL) 1.937.935.736 819.268.303 136,54
        Dönem Net Karı (TL) 1.074.895.689 382.314.430 181,15

        130 MİLYON EUROLUK KAPASİTE

        Güzeler Unico'nin bu yıl katastrofik riskler için kapasitesini 70 milyon Euro'dan 130 milyon Euro'ya çıkardığını kaydederek bunun nedeninin depremde otomobillerin hasar alması gibi mobil riskleri gözetmeleri olduğunu anlattı.

        Güzeler, son günlerde sanayicilerin şikayet ettikleri yangın ve işyeri sigorta primlerinin artmasının nedeninin zorunlu deprem teminatı ile yurtdışı şirketlere yaptırılan sigortanın sigortası anlamına gelen reasürans maliyetlerinin artmasını gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #TRAFİK SİGORTASI
        #kasko
        #Unico Sigorta
        #boşanmış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!