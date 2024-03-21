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        Haberler Yaşam Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret

        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Böylelikle AB'den coğrafi işaret alan ürün sayısı 21'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:07
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

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        Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

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        "AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz."

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        AB'den coğrafi tescili alan ürünlerimiz şu şekilde...

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        1- Gaziantep baklavası

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        2- Aydın inciri

        7

        3- Malatya kayısısı

        8

        4- Aydın kestanesi

        9

        5- Milas zeytinyağı

        10

        6- Bayramiç beyazı

        11

        7- Taşköprü sarımsağı

        12

        8- Giresun tombul fındığı

        13

        9- Antakya künefesi

        14

        10- Suruç narı

        15

        11- Çağlayancerit cevizi

        16

        12- Gemlik zeytini

        17

        13- Edremit zeytinyağı

        18

        14- Milas yağlı zeytini

        19

        15- Ayaş domatesi

        20

        16- Maraş tarhanası

        21

        17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

        22

        ​​​​​​​18- Ezine peyniri

        23

        19- Safranbolu safranı

        24

        20- Aydın Memecik zeytinyağı

        *Haberin görselleri AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.

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        #AB
        #AB coğrafi işaret
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