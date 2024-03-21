Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Böylelikle AB'den coğrafi işaret alan ürün sayısı 21'e yükseldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz."
AB'den coğrafi tescili alan ürünlerimiz şu şekilde...
1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini