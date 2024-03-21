Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
İstanbul Bağcılar'da, geçen yıl okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve istismar eden 60 yaşındaki Metin Şenay, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı öne sürüldü. Yıllarca devam eden istismarların ayrıntıları, okul çıkışında kaçırılan bir çocuğun ailesinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Şenay'ın cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan R.Ş.'nin annesi S.Ş., "Ben hiç görmedim. Sucumuzdu, gidip geliyordu. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş" dedi. Metin Şenay'a tepkiler devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi
İstanbul'da olay, geçen yıl 24 Mayıs’ta, Bağcılar Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı.
ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
DHA'da yer alan habere göre gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.
3 AYRI BÖLME BULUNMUŞTU
Şenay gözaltına alınırken ekipler iş yerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu.
POLİS, LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARDI
Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde bir çocuğun kayıp olduğunu bilen çevredekiler, çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmek istedi. O sırada polis iş yerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.
SES YALITIMLI ODA KURMUŞ
Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi.
2009'DA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU VARMIŞ
Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.
"DÜKKANINA GİTMEYİNCE KIZIYORDU"
Videolardaki mağdur çocuklardan biri olan R.Ş. şimdi 19 yaşında. R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti. R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu.
"İLK OLAY 5 YAŞINDA YAŞANDI"
Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" diye anlattı.
"ÖYLE ŞEYTANMIŞ Kİ YÜZÜNÜ GÖSTERMEMİŞ"
R.Ş.’nin annesi S.Ş. ise “Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş.
"SUCUMUZDU, GELİP GİDİYORDU, FARK ETMEDİM"
Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORDUK"
Olay günü konuşan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi, "8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkardı su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk" dedi.
"ARABASINI TAŞLADILAR"
Olay günü konuşan mahalle sakini Hasan Yaylaoğlu ise "Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar" ifadelerini kullandı
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay’ın 7 Mayıs saat 13.30’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
ŞİFRELİ HARD DİSK ÇÖZÜLECEK
Öte yandan Şenay’ın daha önce de çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu, bazı çocukları istismar ederken görüntüler çektiği ortaya çıktı. Bu görüntülerin bir kısmı Şenay’a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı yayın organları ve sosyal medyada gündem olan, "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında "Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz, 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.