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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil, ilk kez el ele görüntüledi - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil, ilk kez el ele görüntüledi

        Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Necla Karahalil ile ilk kez Habertürk tarafından el ele görüntülendi. Karahalil, Yılmaz'a memleketi Tekirdağ'ı gezdirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:22
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        Cem Yılmaz, kısa bir süre önce gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

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        Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz, soluğu sevgilisinin memleketi Tekirdağ'da aldı.

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        SEVGİLİSİNE MEMLEKETİNİ GEZDİRİYOR

        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cem Yılmaz ile Necla Karahalil, Tekirdağ sokaklarında objektiflere yansıdı.

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        AŞIKLAR, TEKİRDAĞ SOKAKLARINDA EL ELE

        Necla Karahalil, sevgilisi Cem Yılmaz'a memleketini gezdirdi. Çiftin el ele olduğu o anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zafer Algöz, annesi Güner Algöz 83 yaşında hayata veda etmişti. Cem Yılmaz da yakın arkadaşını bu zor gününde yalnız bırakmamış ve cenaze töreninde yanında bulunmuştu. Yılmaz, törene sevgilisi Necla Karahalil ile katılmış ve ikili ilk kez yan yana objektiflere yansımıştı.

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