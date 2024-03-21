Alışverişte "IBAN" dönemi: Bu yöntemin riskleri neler?

Son dönemde esnaflar, kredi kartı yerine IBAN üzerinden para yollayarak ödeme yapılmasını tercih ediyor.

Uzun geri ödeme süreleri ve yüksek komisyonlara bağlı olarak alışveriş yapılırken "IBAN dönemi" başladı.

Bu durumla sürekli karşılaştıklarını belirten esnaflar, müşterilerin IBAN atmak istediklerini ifade ediyor. Müşteriler ise “POS cihazı geçmiyorsa, nakit de olmuyorsa IBAN'a atıyoruz” diyor.

IBAN üzerinden ödeme yapılmasının risklerine ilişkin Avukat Taha Yasin Caner Habertürk’e konuştu.

Caner, bu yöntemle ödeme yapmanın vergi kaybına neden olabileceğini ifade etti.

Taha Yasin Caner, “Vergi kaybına şu şekilde yol açar. Bazı esnaflarımızın bu şekilde IBAN’a özellikle şahsi hesaplarına ödeme yaptırdığını görmekteyiz. Tabi şirketlerin yıllık gelir vergisi KDV gibi birden fazla gelir kalemi bulunmakta. Şahıslara yapılan ödemeler aslında şirketin bir geliri yokmuş gibi bir algıya ister istemez sebebiyet vermekte. Eğer IBAN ticari işletmeye ait bir IBAN ise yine bir sıkıntıdan aslında bahsetmeyiz. POS cihazından yapılmış ya da IBAN’dan yapılmış ama Burada esas sıkıntı olan husus şu; şahsi IBAN’ın kullanılması. Burada işte vergi kaçırma durumu söz konusu olur, buradaki ayrımı dikkatli bir şekilde yapmakta fayda var" dedi.