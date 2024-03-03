Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti müsabakanın ardından açıklama yaptı vec şunları söyledi:

"Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bence Valencia topu aldıktan sonra maç bitirilmeliydi. Bellingham'ın kırmızı kartı da tuhaf. Ne diyebilirim ki..."