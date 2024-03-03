Valencia - Real Madrid maçında hakem faciası!
LaLiga'da lider Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta Valencia ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maça damga vuran olay ise hakemin maçı bitirdiği an oldu! Gil Manzao'nun bu kararından sonra saha karıştı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı.
Lig lideri olan Real Madrid, zorlu Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Vinicius'un golleriyle 1 puan almayı başardı.
Ev sahibi takım Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius ile rakip ağları havalandıran Real Madrid soyunma odasına 2-1 yenik gitti.
İkinci yarı 76. dakikada bir kez daha Brezilyalı forvetiyle golü bulan Real Madrid son saniyede gol bulsa da gol iptal edildi!
Maçın son saniyelerinde Valencia - Real Madrid maçında saha karıştı! Brahim Diaz ortayı yaptı, top havadayken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi, futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham kafa vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı.
Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham kırmızı kart gördü
ARDA YEDEK BEKLEDİ, CENK SON DAKİKALARDA OYNADI
Real Madrid'te kadroda bulunan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek bekledi.
Valencia'da forma giyen diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar ise 89. dakikada Mouctar Diakhaby'nin yerine oyuna dahil oldu.
Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korudu. İkinci sıradaki Girona (59 puan) pazar günü deplasmanda Mallorca'ya karşı oynayacak.
Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.
VINICIUS İLE VALENCIA ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM ETTİ
Diğer yandan Valencialı taraftarlar ile Real Madridli Vinicius arasında geçen sezon yaşanan ve mahkemeye taşındıktan sonra halen davası süren ırkçılık olayından kaynaklanan gerginlik bugün de devam etti.
Vinicius attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yaparken, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolculardan tepki aldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti müsabakanın ardından açıklama yaptı vec şunları söyledi:
"Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bence Valencia topu aldıktan sonra maç bitirilmeliydi. Bellingham'ın kırmızı kartı da tuhaf. Ne diyebilirim ki..."
Real Madrid de maçın ardından bir açıklama yaptı. Eflatun-beyazlıların açıklamasında şöyle denildi:
"Hakem Gil Manzano, eşi benzeri görülmemiş bir kararla Valencia'ya karşı galibiyetin önüne geçti."