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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 23:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 23:08
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlenerek işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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