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        Haberler Gündem Güncel Karabük'teki apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü - Son dakika haberler

        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! Genç kadın 5 metre yükseklikten düştü

        Karabük'te Hande C. adlı genç kadın, bir binanın bahçesinde ölü bulundu. Şüpheli olayda ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan düştüğü değerlendirildi. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:29
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        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
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        Karabük'te bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hande C'ye (32) ait olduğu tespit edilen ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Ayakkabıları apartmanın istinat duvarının yol tarafında bulunan kadının, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan bahçedeki beton zemine düştüğü değerlendiriliyor.

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        #son dakika
        #Karabük
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