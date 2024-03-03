Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu: "Filistin devleti bir an önce kurulmalı"

100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katıldığı 3. Antalya Diplomasi Forumu’nda Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

Maliki, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının beşinci ayında tüm dünyaya, “egemen ve eşit bir Filistin devleti kurulması gerektiği” mesajını verdi. Maliki “Bize sizin kadar eşit bakın. Bize kendiniz gibi eşit davranın” dedi.

Maliki, “Filistinlilerin özgür yaşamasını, diğerleri kadar eşit bağımsız toprakları olmasını kabul etmeliler. Filistinlilerin hayatı başkasının hayatından daha az önemli değil. Filistin halkının çektiği acılara son verebilmek için Filistin devleti bir an önce kurulmalı” dedi.

FİLİSTİN'E YARDIM İÇİN NELER YAPILABİLECEĞİ ELE ALINACAK

Maliki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın 5 Mart Salı günü Ankara’da yapacağı görüşmeye ilişkin olarak “İki cumhurbaşkanı her yıl en az bir kez görüşmek üzere bir araya geliyorlar. 5 Mart’ta öncelikle ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Türkiye'nin Filistin’e yardım için neler yapabileceğini ele alacaklar. İki cumhurbaşkanı arasında Gazze'ye ilişkin istişarelerin devam etmesi çok önemli.” diye konuştu.

“TÜRKİYE GAZZELİLERİN ACILARINI GÖRMEZDEN GELMİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın forumdaki mesajlarına değinen Maliki, “Türkiye, Gazze'de yaşananları, Gazzelilerin acılarını görmezden gelmiyor. Türkiye çok sorumlu bir ülke ama aynı zamanda Filistin'le ilişkileri de son derece özel. Türkiye sadece siyasi olarak değil finansal olarak da katkıda bulunuyor, Gazze'ye insani yardım sağlıyor.” şeklinde konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN ARKA PLANINI ANLATTI

Maliki, diplomasi forumunda çok sayıda lider ve bakanla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin arka planına yönelik bilgi verdi. Maliki, “Gazze'de olup bitenleri ve ateşkes için neler yapabileceğimizi ele aldık. Özellikle de kadınların ve çocukların hayatlarını gerçekten nasıl koruyabiliriz? Onlara uluslararası yardımı gerçekten nasıl ulaştırabiliriz? İnsanların oradan sınır dışı edilmesini ve uzaklaştırılmasını nasıl önleyebiliriz bunları konuştuk.” dedi.