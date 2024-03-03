Türkiye 31 Aralık 2023 günü İzmir’de yaşanan taksici dehşetine ağladı. Kendisini ‘üşümesin’ diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal’ın işlediği vahşet tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.

Taksici Erge’nin yürek yakan görüntüleri hafızalara kazındı. Geçmişte işlenen ve bu vahşete benzeyen olaylar ise emniyet kayıtlarında yer alıyor. Özellikle 1991 ile 2006 yılları arasında İstanbul’da işlenen taksici cinayetlerine tepki gösteren taksi şoförlerinin eylemi ülke gündemine ‘Sarı isyan’ diye yansımıştı. İşte bu yürek burkan cinayetlerden biri 1994 yılında işlendi.

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi vahşice öldüren katil zanlısı Delil Aysal, araç kamerasına böyle yansımıştı Fotoğraf: DHA REKLAM BÜYÜKÇEKMECE’DE CİNAYET İstanbul serin bir Eylül gecesini yaşıyordu. Büyükçekmece’de bir iş yerinin bekçisi öldürülmüştü. Olay yerinde cinayet masası ve ilçe ekipleri bulunuyordu. Kalabalık birimler içinde 3 kişi diğerlerinden farklıydı. Bu 3 polis memuru İstanbul olay yeri inceleme ekiplerine bağlı görevlilerdi. Bu ekipler, işlenmiş her bir suç vakasının çözülmesinde önemli faktör oluşturur. Yaptıkları çalışmalarla, olayların çözülmesinde en büyük katkı sağlayan gizli kahramanlardan biridir. “MERKEZ 49 32” Büyükçekmece’deki olay yerinde çalışma yapan Naci Bayburt, İbrahim Ataş ve Fikret Baloğlu, incelemelerini tamamlamıştı. Saatler gece yarısını gösteriyordu. O dönemin şartlarına göre gece bir tek olay yeri ekibi çalışıyordu. Cinayet, gasp ve soygun gibi önemli vakalara gece boyunca koşturuyorlardı. Hazırlanıp olay yerinden çıkmaya hazırlanan 3 kişilik ekibin kulağı haber merkezinin “Merkez 49 32” anonsuna takıldı. 49 32 kodlu ekip bu 3 kişiden oluşan ekipti.

İzmir'de vahşice öldürülen taksici Oğuz Erge Fotoğraf: DHA TUZLA’DA CİNAYET ANONSU Emekli polis memuru Naci Bayburt, o anı şöyle anlattı; “Haber merkezi bizi anons ediyorsa yeni bir olay vardır demekti. Arkadaşlarıma 'Bir de şimdi Tuzla' demesin mi dedim. Tam da böyle oldu. Haber merkezi bizim Tuzla İçmeler'e gitmemizi istedi. Bir cinayet işlenmiş. Biz o gece Büyükçekmece’den Tuzla’ya doğru yol aldık. Tabi o dönemin şartları çok zordu. Ekipler azdı, teknoloji o kadar gelişmemişti. Biz olay yerlerinde sadece fotoğraf çekiyor, parmak izlerini alıyorduk. Daha biyolojik delil toplama olaylarına gelememiştik.” REKLAM TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna doğru yol alan ekip, yeni bir cinayet vakasıyla karşı karşıyaydı. Olay yerine vardıklarında, bir aracın yanında öldürülmüş bir cesetle karşılaştı. Naci Bayburt, bu olayın bir ticari taksi cinayeti olduğunu belirterek “Bir taksici öldürülmüştü. Arabasının hemen dışındaydı. O dönem ticari taksicilerin çok fazla saldırıya uğradığı bir dönemdi. Cinayetler ve ticari taksi gaspları yaşanıyordu" dedi. KATİLLERİNİ TAŞIYAN TEK MESLEK En zor mesleklerden birinin ticari taksi şoförlüğü olduğunu anlatan Bayburt şöyle devam etti: "Katilini taşıyan ve katilinin emrinde olan tek meslek taksicilikti. Artan bu cinayetlerin önü kesilmeliydi. Bizim işimiz olay yerinde delil bulmaktı. Olay yerine baktığımızda muhtemelen taşıdığı bir müşteri tarafından öldürülmüştü. Bir boğuşma yaşanmamıştı. Silahla öldürülmüştü. Arabanın içinde inceleme yaptık. Biz olay yerinde çalışmamızı bitirdikten sonra cinayet masası ve diğer ekipler çalışmasını yapmaya başlar." PARMAK İZİ BİR KATİLLE UYUŞTU Birçok vaka, cinayet mahallinde elde ettiği bulguların ardından çözülür. Bu olayda onlardan biri oldu. Ticari taksiden alınan parmak izlerinin karşılaştırmasını yaptıklarını anlatan Bayburt, "Biz elde ettiğimiz parmak izinin herhangi bir şüpheliye ait olup olmadığını incelemeye aldık. O dönem sadece kayıtlarımızdaki parmak izi alınan şüphelilerle karşılaştırmasını yapıyorduk. Elde ettiğimiz parmak izi bir şüpheliyle uyuştu. Uyuşan kişinin kimliğine baktık bir katil çıktı" ifadelerini kullandı. REKLAM