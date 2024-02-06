İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CANİNİN İFADESİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI İddianamede, olayın özeti ve sanığın savunmasının yanı sıra taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilen diyalog da yer aldı. Sanık Delil Aysal'ın savunmasında ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediğine yer verildi. Aysal ifadesinde olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını, taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini, taksicinin pos cihazının şarjının bittiğini söylemesi üzerine ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettiğini ancak Erge'nin "şimdi ödemen gerekiyor" dediğini ileri sürdü. REKLAM

"PİŞMAN OLUP DÖNDÜM, KIZINI ARADIM" Aysal, olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini savunarak, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım." ifadelerini kullandı. "TOZA KARŞI DUYARLI OLDUĞUM İÇİN MASKE TAKTIM" Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığını anlatan Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını sözlerine ekledi.

"AMBULANS ÇAĞIR BEN ÇAĞIRAMIYORUM" Öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin kızının ifadesinde ise babasının kullandığı telefondan arama geldiği, telefonu açtığında tanımadığı bir erkeğin kendisine babasının "Gaziemir Belediyesinin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside" dediği, "Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum" diyerek telefonu kapattığı yer aldı.