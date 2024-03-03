Beşiktaş'ta 121. yıl coşkusu! Hedef galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar için bugünün anlamı ise çok büyük. 3 Mart 1903'te kurulan Beşiktaş, bugün 121. yılını kutlayacak. Beşiktaşlı taraftarlar hafta başından beri derbi için çok özel bir koreografi hazırlığı içinde. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler de stattaki çalışmaları ziyaret ederken Tüpraş Stadı'nda tarihi bir atmosferin olması bekleniyor.

SANTOS'UN TEK HEDEFİ GALİBİYET Konyaspor'u yenerek Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkaran Fernando Santos, derbiyi de kazanarak doğum gününde Beşiktaş'a zafer hediye etmek istiyor. Son 6 resmi maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kaybetmeyen Portekizli teknik adamın öğrencileri, bu süreçte sadece 1 gol yedi. Cezalı Gedson'un yerine Amartey'in forma giymesine kesin gözüyle bakılırken fiziksel olarak tam hazır olmayan Salih Uçan yedek başlayacak. Santos, Musrati - Amartey ikilisi ile orta alan savaşını kazanarak derbinin kildini çözmeyi planlıyor. REKLAM