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        AK Parti'li Ala ve Zeybekci, partilerinin Muğla mitinginde konuştu

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dünyada ülkelerin, şehirlerin yarıştığını belirterek, "Muğla'nın ve ilçelerinin adı BM'ye üye birçok ülkenin adından daha çok biliniyor dünyada." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:40
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        AK Parti'li Ala ve Zeybekci, partilerinin Muğla mitinginde konuştu
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dünyada ülkelerin, şehirlerin yarıştığını belirterek, "Muğla'nın ve ilçelerinin adı BM'ye üye birçok ülkenin adından daha çok biliniyor dünyada." dedi.

        Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Türkiye'nin hedeflerini koyduğunu, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimde Cumhur İttifakı'na "ileri" dediğini söyledi.

        Vatandaşın, Cumhur İttifakı'na TBMM'de çoğunluğu vererek iş başına getirdiğini belirten Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi önümüzde bir belediye seçimi var. Şehirlerimize belediye başkanı seçeceğiz. Türkiye için hedefi olan Cumhur İttifakı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Cumhur İttifakı belediyelerine fırsat verilirse, Türkiye bir siyası otobanda ilerliyor gibi ilerler. Dünyada ülkeler, şehirler yarışıyor. Muğla'nın ve ilçelerinin adı BM'ye üye birçok ülkenin adından daha çok biliniyor dünyada. Bu nama, bu şana yakışır bir belediye hizmeti maalesef görülmüyor. O zaman nasıl ki Türkiye'yi 21 yıldır hedeflerine doğru taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdunuz, şimdi Muğla'da buna da bir fırsat verin ve marka belediyeciliği Muğla'ya getirin."

        - "31 Mart Muğla'nın hizmetle buluşma günü olacak"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise Muğla'nın, Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu anlatarak, millete hizmet etmeyi, hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini dile getirdi.

        Denizli'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Zeybekci, 2004'ten beri Denizli'nin geliştiğini, Ege'de parmakla gösterilen bir şehir olduğunu, ancak Muğla'nın gelişmediğini ifade etti.

        Muğla'nın, AK Parti hizmetkarlığıyla tanışma vaktinin geldiğini vurgulayan Zeybekci, "Cumhur İttifakı, Allah'ın izniyle Muğla'da hizmetin bayrağını dikecek. Muğla, Akdeniz havzasının en güzel şehri. Muğla, varlık içinde yokluk çeken bir şehir olmamalı. Merkezi idareyle yerel yönetim artık birlikte olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        31 Mart'ta vatandaşlardan oy vermelerini isteyen Zeybekci, "Muğla, her şeyin en güzelini hak ediyor. 31 Mart, Muğla'nın hizmetle buluşma günü, yeniden başlama, yeniden uyanma günü olacak." diye konuştu.

        - "Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız"

        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın da vatandaşların destekleriyle göreve geldiklerinde, Muğla'yı gerçek belediyecilik ve hizmetle tanıştıracaklarını belirtti.

        25 yıldır kente hizmet getirmeyenlerin artık görevi devretme zamanının geldiğini söyleyen Ayaydın, "53 gündür tüm Muğla'yı gezerek herkesle kucaklaşıyorum. Biz koltuğa değil, vatandaşın gönlünde yer yapmaya geliyoruz. Kentte vatandaşın en büyük sıkıntısı imar planı, su ve altyapı sorunu. Muğla ile ilgili bütün projelerim hazır. Allah nasip ederse bir ay sonra bunlara güle güle diyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ayaydın, Marmaris ve Fethiye körfezlerinde biriken balçıkların tamamını temizleyeceklerini, Muğla ve ilçelerini Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getireceklerini kaydetti.

        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ise mitingdeki coşkunun Muğla'nın seçime hazır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu gösterdiğini, ele ele verip sokak sokak dolaşarak, Muğla'yı değişeme hazırlayacaklarını dile getirdi.

        MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da Muğla'da 31 Mart'ta değişim yaşanacağını, 1 Nisan sabahı Muğla'nın 13 ilçesi ve Büyükşehir Belediyesinde Cumhur İttifakı bayrağının dalgalanacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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