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        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada... Polis bu görüntüden Yavuz Pahsa'nın katiline ulaştı! - Son dakika haberi

        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!

        İstanbul Kartal'da, 3 ay önce sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından öldürülen Yavuz Pahsa'nın cinayeti, elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde çözüldü. Olayın ardından çalışma yapan cinayet büro amirliği ekipleri, görüntülerde cinayeti işleyen kişinin Yusuf A. olduğunu belirledi. Sıkı bir takip sonucu şüpheliler yakalandı

        Giriş: 04.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:04
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        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
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        İstanbul'da olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKILDI

        Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde yapılan çalışmalarda, yaşanan olayın görüntülerine ulaşıldı.

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        Görüntülerde şüphelilerin 3 kişi olduğunu gören polis, iz sürdü. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Şüpheliler A.Ş.A. ve M.Y.K. kısa süre sonra Trabzon ve Sakarya'da yakalanarak tutuklandı. Polis, olayın son firari sanığı Yusuf A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ

        Şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Yusuf A., adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili yapılan soruşturmada cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlendiği belirtildi.

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