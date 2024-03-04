İstanbul'da olay, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından vurulan Yavuz Pahsa, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKILDI Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay bölgesinde yapılan çalışmalarda, yaşanan olayın görüntülerine ulaşıldı. .png Görüntülerde şüphelilerin 3 kişi olduğunu gören polis, iz sürdü. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI Şüpheliler A.Ş.A. ve M.Y.K. kısa süre sonra Trabzon ve Sakarya'da yakalanarak tutuklandı. Polis, olayın son firari sanığı Yusuf A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.