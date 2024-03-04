Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?

İddialara yanıt veren Kensington Sarayı sözcüsü şunları söyledi:

"Galler Prensesi'nin Paskalya sonrasında toplum önüne çıkacağı ve Kensington Sarayı'nın sadece önemli bir gelişme olduğunda bilgi vereceği konusunda en başından beri çok nettik."