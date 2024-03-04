Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
16 Ocak'ta karın ameliyatı geçiren Galler Prensesi Kate Middleton'ın gözlerden uzak olması sağlığıyla ilgili endişeleri artırmıştı. Kensington Sarayı, Paskalya'dan sonra Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini bildirdi
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyelerinden Galler Prensesi Kate Middleton, en son 16 Ocak'ta planlanan karın ameliyatı öncesinde Norfolk'taki St. Mary Magdalene Kilisesi'ndeki bir ayine katılırken görülmüştü.
Galler Prensesi Kate'in ameliyat sonrasında gözlerden uzak bir şekilde istirahat etmesi endişeleri artırdı.
Kensington Sarayı, Galler Prensesi Kate'in ameliyatının ardından kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla ilgili çıkan endişeler üzerine açıklama yaptı.
Saray, Middleton'ın 31 Mart'taki Paskalya'dan sonra kraliyet görevlerine geri döneceğini söyledi.
Kate Middleton, ameliyatından bu yana kamuoyunda görülmemiş, bu durum sağlığıyla ilgili endişelerin artmasına neden olmuştu.
Tam bu sırada Prens William da ocak ayında hayatını kaybeden vaftiz babası Yunanistan'ın son Kralı II. Konstantin'in anma törenine katılmaktan vazgeçmişti.
Prens William törene katılmamasını 'kişisel bir nedene' bağlamıştı. Bunun üzerine Kate Middleton'ın yokluğuyla ilgili teoriler artmıştı.
İddialara yanıt veren Kensington Sarayı sözcüsü şunları söyledi:
"Galler Prensesi'nin Paskalya sonrasında toplum önüne çıkacağı ve Kensington Sarayı'nın sadece önemli bir gelişme olduğunda bilgi vereceği konusunda en başından beri çok nettik."
Ayrıca yapılan açıklamada Kate'in iyileşmeye devam ettiği ve iyi durumda olduğu bildirildi.
KRALİÇE İÇİN YAPACAK
Öte yandan Kral Charles'a kanser teşhisi konulmasından bu yana 13 resmi görevi tek başına tamamlayan Kraliçe bir hafta izin yapacak.
Daily Mail'in haberine göre Kraliçe'nin 11 Mart'taki İngiliz Milletler Topluluğu Günü törenine kadar planlanmış bir kraliyet töreni bulunmuyor ve yarın özel uçakla yola çıkmadan önce ailesiyle birlikte birkaç günlük özel bir dinlenme dönemi geçirecek.
Camilla geçen hafta Yunanistan'ın son Kralı II. Konstantin için düzenlenen anma töreninde kraliyet ailesini temsil etmiş, William ise kişisel sebepler nedeniyle vaftiz babası için düzenlenen törene katılmaktan vazgeçmişti.