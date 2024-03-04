Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray, fizik olarak çok yorgun... Okan Buruk 13 futbolcuyla sezon başından beri 44 maç oynadı. Kulübede de alternatif oyuncu yok, ne yapsın? Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Evet eleştirebilirsiniz, Avrupa kupalarından elendi,Türkiye Kupası’ndan elendi. Şöyle bir mantığınızla düşünün; bugüne kadar bu takım haftada iki maç oynayarak buralara geldi. Ama bundan sonra haftada iki maçla hedeflerine ulaşması mümkün değildi. Şimdi tek hedef kaldı, o da ligi zirvede bitirmek. Öyle veya böyle, bu şekilde de olsa liderliği devam ettirmek için futbolcular savaşacak.