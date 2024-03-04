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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz da sakat sakat oynadı! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz da sakat sakat oynadı!

        Beşiktaş'ın yenilenen stadındaki ilk galibiyetini alan Galatasaray'da kadro dışı gündemi yaşanırken kadroda olanlar da dikkat çekti. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Kaan Ayhan ile Mauro Icardi'nin dışında Barış Alper Yılmaz da sahaya ağrılarla çıktı

        Giriş: 04.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:16
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        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
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        Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş maçından 1-0'lık üstünlükle ayrılan Galatasaray haftayı lider kapattı. Bu yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerin çoğundan verim almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, epeyi eksik gittikleri Dolmabahçe'de geçen sezondan bu yana kadroda olan isimlerin ağırlıkta olduğu bir grup ile rakibini yenilenen stadında ilk kez mağlup etmeyi başardı.

        Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Okan Buruk'a tepki gösteren Sergio Oliveira'nın yanı sıra Beşiktaş maçı taktik antrenmanlarında 11'de yer almayan Zaha da bileğinde ağrı bulunduğunu söyledi ve maç kadrosunda yer almadı. Yedek kulübesinde bu sezon bin dakikanın üzerinde süre alabilen iki futbolcu bulunan Galatasaray'da bazı isimler ise sahaya sakat sakat çıktı.

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        KAAN KAPSAMLI TEDAVİSİNİ YAZA BIRAKTI

        Uzun süredir sakatlığı bulunan, kapsamlı bir tedavi olması gereken ancak bunu yaz aylarına bırakan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlıktan sonra sakat sakat oynayan, bileğindeki sakatlığı henüz tam iyileşmeyen Icardi de ağrılarla oynadı.

        AĞRILARA RAĞMEN TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

        Yürümekte zorlanan ve ağrıları nedeniyle antrenmanlarda da yüzde 100 performans sergilemekte zorlanan Arjantinli golcünün dışında Barış Alper Yılmaz'ın da Dolmabahçe'de sakat sakat forma giydiği ortaya çıktı.

        MR'I ÇEKİLECEK

        Sağ ayak bileğinde ağrı bulunan ve maç öncesinde iğne olmayı düşünen milli futbolcu, ağrılarına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Müsabaka içinde kısa bir süre seken ancak oyuna devam eden 23 yaşındaki futbolcunun Omar Colley'in müdahalesi sonrasında sol dizinde ağrı oluştuğu ve MR'ının çekileceği öğrenildi.

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