Barış Alper Yılmaz da sakat sakat oynadı!

Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş maçından 1-0'lık üstünlükle ayrılan Galatasaray haftayı lider kapattı. Bu yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerin çoğundan verim almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, epeyi eksik gittikleri Dolmabahçe'de geçen sezondan bu yana kadroda olan isimlerin ağırlıkta olduğu bir grup ile rakibini yenilenen stadında ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Okan Buruk'a tepki gösteren Sergio Oliveira'nın yanı sıra Beşiktaş maçı taktik antrenmanlarında 11'de yer almayan Zaha da bileğinde ağrı bulunduğunu söyledi ve maç kadrosunda yer almadı. Yedek kulübesinde bu sezon bin dakikanın üzerinde süre alabilen iki futbolcu bulunan Galatasaray'da bazı isimler ise sahaya sakat sakat çıktı. REKLAM

KAAN KAPSAMLI TEDAVİSİNİ YAZA BIRAKTI Uzun süredir sakatlığı bulunan, kapsamlı bir tedavi olması gereken ancak bunu yaz aylarına bırakan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlıktan sonra sakat sakat oynayan, bileğindeki sakatlığı henüz tam iyileşmeyen Icardi de ağrılarla oynadı.

AĞRILARA RAĞMEN TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI Yürümekte zorlanan ve ağrıları nedeniyle antrenmanlarda da yüzde 100 performans sergilemekte zorlanan Arjantinli golcünün dışında Barış Alper Yılmaz'ın da Dolmabahçe'de sakat sakat forma giydiği ortaya çıktı.