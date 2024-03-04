Türkiye otomotiv pazarının tarihindeki en yüksek satış adedini gördüğü 2023 yılında, Çin'den Türkiye'ye adeta bir otomobil akını yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl toplam pazarın neredeyse yüzde 5'ini Çinli araçlar oluşturdu.

Toplam 13 Çinli otomobil markasının ulaştığı bu satış rakamının 40 bin 590 adedini ise Chery'nin otomobilleri oluşturdu.

Bu sonuçta, çoğu Çinli markanın sadece elektrikli otomobillere yönelmesinin aksine, Chery'nin ise benzinli motorları ile Türk tüketicisinin karşısına çıkması etkili oldu.

Markanın Çin’in Wuhu kentindeki genel merkezinden Habertürk’e yapılan özel açıklamaya göre, Chery şimdi de Türkiye’ye yeni nesil hibrit güç ünitelerini getirecek.

Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.

Böylece, elektrikli araç tebliği ve Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalmadan Chery’nin otomobilleri Türkiye’de satılmaya devam edebilecek.

Chery yetkilileri, hibrit motorların yanında hali hazırda satışa sunulan benzinli motorların da devam edeceğini belirtiyor.

Hatırlanacak olursa, 2023 sonun ithal elektrikli araçlara yönelik yeni kurallara getirilmişti. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.

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Ayrıca, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması da elektrikli araç ithalatı için zorunlu oldu.

JEACOO’LAR YAZA GELİYOR

Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre Chery’nin premium marka olarak konumlandırdığı Jeacoo, yaz aylarında Türk tüketicisi ile buluşacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında Çin’deki temaslarımız kapsamında kullanma fırsatı bulduğumuz Jeacoo 7 ve Jeacoo 8’in Türkiye’de satışa sunulacak motor seçenekleri hakkında da markanın Çin'deki genel merkezinden bilgi aldık.