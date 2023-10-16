Türkiye'deki model sayısını bir yılda ikiye katlayacak Yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geri dönen Çinli otomobil üreticisi Chery, Mart ayında 3 model ile başladığı Türkiye'deki 'ikinci baharını' yeni modeller ile sürdürmeye hazırlanıyor. Markanın genel merkezi Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen '2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi' kapsamında görüştüğümüz yetkililer, Omoda 5'in tam elektriklisi, Tiggo 4 ve sedan model Arrizo 8'i Türkiye'de satışa sunmak için hazırlandıklarını bildirdi. Çinli yetkililer, Chery'nin 'premium' marka olarak lanse ettiği Jaecoo'nun da Türkiye'de faaliyete geçeceğini aktardı. Öyle ki, bayilik görüşmeleri bile başlayan Jaecoo'nun Türkiye'deki ilk modeli ise, c-suv segmentinde yer alan '7' modeli olacak. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Türkiye pazarına 5 yılın ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yeniden giriş yapan Chery, üretim üssünde çevre 'çift karbon'a dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

Çinli üreticinin genel merkezinin bulunduğu Çin'in Wuhu kentindeki '2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde, yeşilin korunması, çevre dostu ulaşım, enerji tasarruflu ve yeni enerji araçlarının geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Wuhu'daki zirvede, Chery'nin Türkiye planları ile ilgili de çeşitli bilgilere ulaştık. Marka yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, Çinli üretici önümüzdeki dönemde birçok yeni modelini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Chery'nin Wuhu'daki genel merkezinde markanın geleceği hakkında yetkililerden bilgi aldık

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Chery, Türkiye'de hali hazırda Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile varlık gösteriyor. Her üç modelin kaputunun altında ise aynı benzinli motor görev yapıyor. Dolayısı ile marka Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye yakalanmadan otomobillerini Türkiye'de satabiliyor.

Fakat bu durum önümüzdeki aylarda değişecek.

YENİ MODELLER YOLDA

Yılbaşına doğru Omoda 5'in tam elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacak Chery, böylece ilk kez bir elektrikli otomobilini de Türkiye'ye getirmiş olacak.

Ayrıca, Çinli üreticinin 'premium' marka olarak lanse ettiği Jaecoo da, ilerleyen dönemde Türkiye'de varlık gösterecek. Öyle ki, Jaecoo'nun bayilik görüşmeleri bile başlamış durumda.

Jaecoo'nun Türkiye'de satışa sunacağı ilk modeli ise, c-suv segmentinde yer alan '7' modeli olacak. Wuhu'daki etkinlikte yakından inceleme fırsatı bulduğumuz model, köşeli hatları ile ile dikkat çekiyor.

Öte yandan, Çinli yetkililerden Jaecoo'nun e-segment SUV segmentinde yer alan modeli '8'in de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Bu noktada, Jaecoo 8'in bazı pazarlarda Chery Tiggo 9 Pro adı altında satıldığını da belirtelim.

Devam edecek olursak, Chery'nin Türkiye'deki bir diğer yeni modeli ise Tiggo 4 olacak.

B-SUV segmentinde mücadele eden bu modelin de markanın satışlarına katkı sağlaması bekleniyor.

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Çinli markanın Türkiye'deki başka bir yeni modeli de, C-segment sedan Arrizo 8 olacak. Böylece Chery ilk kez SUV dışında farklı bir karoserdeki otomobilini de Türkiye'ye getirecek.

Chery'nin ürün gamında Exeed ve Jetour gibi iki marka daha bulunuyor. Fakat, bu iki markanın henüz Avrupa homologasyonu bulunmadığından şimdilik Türkiye'ye gelme ihtimalleri bulunmuyor.

UNICEF İLE ANLAŞMA İMZALAYACAK

Chery'nin Türkiye de dahil tüm dünyadan kullanıcılarını ağırladığı Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde, UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile anlaşmalar yapılacağı açıkladı.

Çinli üreticinin, bu anlaşmalar kapsamında yoksul ülke ve bölgelerdeki çocuklara gıda, temiz su, sağlık ve eğitim konularında yardım sağlamak için çalışacağı kaydedildi.

Öte yandan, Chery, Wuhu’da küresel bir kamu huzuru girişimi başlatacağını ve çevrenin korunmasını teşvik etmek için şehirdeki çeşitli paydaşlarla el ele vereceğini de duyurdu. Bu kapsamda, şirketin çevre dostu ve ekolojik bir şehir inşa ederek, ekolojik çevrenin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçladığı aktarıldı.