Çinli marka Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını bildirdi. Çin'in Wuhu kentindeki şirketin genel merkezinde bir araya geldiğimiz Chery International Başkanı Zhang Guibing, "Türkiye'ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Ar-Ge merkezi ile başlayıp sonrasında fabrika yatırımını değerlendiriyoruz. Fabrika için Türkiye'den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Chery'nin Wuhu'da düzenlediği bir konferansta, katılımcılara dünya haritası üzerinde açıklanan gelecek planları arasında, Türkiye haritasının üzerinde bir Ar-Ge merkezi olması da dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Yılda 20 milyon aracın satıldığı ve dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, bugüne kadar sadece kendi iç pazarında satılan otomobilleri için kapsamlı bir ihracat hamlesi başlattı.

Batıya ardı ardına batıya çıkarmalar yapan Çinli markaların gözüne kestirdiği pazarlardan biri de Türkiye.

BYD, DFSK, MG, Voyah, Skywell, Leap Motor ve Chery hali hazırda Türkiye'ye otomobillerini getiren Çinli üreticiler olarak öne çıkıyor. Fakat yakın bir gelecekte, Türkiye'de varlık gösteren Çinli marka sayısında artış yaşanacak.

Geçtiğimiz günlerde, Chery'nin üretim üssü olan Çin'in Wuhu kentinde, markanın üst düzey yetkilileri ile temaslarımız oldu.

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Chery yetkilileri ile markanın yeni modellerini birlikte incelerken, şirketin gelecek planları hakkında da çarpıcı bilgiler elde ettik.

Chery International Başkanı Zhang Guibing, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu kaydederek, ileri de üretim yapabileceklerinin de sinyalini verdi.

Chery International Başkanı Zhang Guibing sorularımızı yanıtladı.

Guibing, "Türkiye otomotivde çok büyük bir pazar. Bizim için çok önemli bir ülke. Chery’nin Avrupa hamlesinde bir köprü. Bunun yanında bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip. Yedek parçadan teknolojisine kadar tüm üretimi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

'150-200 BİN ADETLERİ YAKALAMALIYIZ'

Olası bir fabrika yatırımı için ilgili bakanlıklar ile görüşmelere başladıklarını da anlatan Guibing, "Bizim yapacağımız fabrika yatırımı çok büyük olacak. Bunun için fizibilite çalışmaları yapıyoruz ve bu zaman alan bir çalışma. Ticaret Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Bir Ar-Ge merkezi ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Fabrika yatırımında sadece Türkiye’nin satış rakamlarına bakmıyoruz. Türkiye’den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerin de satış rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bu noktada, Chery International Başkanı Zhang Guibing'in bahsettiği Ar-Ge merkezinin şirketin kamuya açıklanan gelecek planları arasına girdiğini de belirtelim.

Öyle ki, Chery'nin Wuhu'da düzenlediği ve bizim de katıldığımız bir konferansta, katılımcılara dünya haritası üzerinde açıklanan Chery'nin faaliyet planları arasında, Türkiye haritasının üzerinde bir Ar-Ge merkezi olması dikkatimizi çekti.

Bu haritaya göre, Chery Avrupa ve ABD'de de Ar-Ge merkezleri planlıyor.

'NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE'DE ÜRETİM İLE YER ALMAK İSTİYORUZ'

Yeni pazarlara Ar-Ge merkezi ile girmenin kendilerine özel bir durum olmadığının altını çizen Chery International Başkanı Guibing, "Bu aslında Çinli markaların iş yapma geleneği. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de açacağımız Ar-Ge merkezi ile Türk müşterisinin isteklerini, yol şartlarını ve çevreyi kavradıktan sonra ürünlerimizi buna göre üretmek istiyoruz. Ancak biz ne olursa olsun Türkiye’de bir üretim yaparak yer almayı istiyoruz. Sadece bunun şu anda nasıl olacağı belli değil. Şu an bir fabrika kararı alsak bile işler hale gelmesi en az 2 yıl alacak. Eğer Türkiye bize destek verirse gelecekte yatırım yapmamız kolaylaşır. Bu destekler ile ilgili hükümet yetkilileri ile görüşmelerimiz var" dedi.

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Chery'nin dünyada 6 üretim tesisi olduğunu da belirtelim. Şirketin Çin haricinde, Meksika, Brezilya, Mısır, Cezayir ve Endonezya'da üretimi bulunuyor.

YENİ HİZMETLERİ 'PANGO' İLE SUNACAK

Wuhu'da geçirdiğimiz 1 hafta içinde, Chery'in Longshan Test Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Günü'ne de katıldık.

Çinli üreticinin gelecek vizyonunun açıklandığı etkinlikte, markanın sadece otomotiv mekaniğine değil, kullanıcı deneyimine de odaklanmaya başlayacağını öğrendik.

Chery'nin tedarikçileri arasında dünyanın farklı bölgelerinden firmalar bulunuyor.

Ayrıca, 'panda' ve 'together' kelimelerinin birleşiminde 'Pango' isimli yeni bir marka kuran Chery, bu yeni oluşum ile araç paylaşım ve kiralama hizmeti vermeye başlayacak.

Aynı zamanda ikinci el araç satış hizmeti de Pango üzerinden sunulacak hizmetler arasında yer alacak. Chery yetkilileri Pango ile ikinci el araç sigortası, satış sonrası garanti gibi çeşitli hizmetlerin de kullanıcılara sunulacağını aktardı.

'TEK HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK'

Özetle, Wuhu'da geçirdiğimiz 1 hafta boyunca, otomotiv üretimine 1997'de başlayan Chery'nin özellikle Avrupa pazarına güçlü girme azmine yakından şahit olduk. Şirketin fabrikasında test etme fırsatı bulduğumuz ve yakında Türkiye'de de satışa sunulacak modeller ise, Çinli markanın geçmişini unutturacak nitelikte.

Bu felsefeyi belki de en iyi anlatan cümleyi ise Chery International Başkanı Zhang Guibing Chery'nin Teknoloji Günü'nde katılımcılara şu şekilde ifade etti; "Otomobil üretmeye ilk başladığımızda klimayı bile dışarıdan alıyorduk, o zamanlar bizi dünyada tanıyan yoktu. Fakat son 10 yılda çok çalıştık ve en başta pazar payımızı artırdık. Şimdi ise tek hedefimiz dünyaya açılmak."

Çin'de Chery'nin haricinde ülkenin otomotiv sektörü üzerine de çarpıcı izlenimler edindik. Tüm bunlar ise başka bir yazının konusu olsun.