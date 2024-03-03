Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin huzuruna kimse kastedemez (2)

'FAHİŞFİYAT İLE İNSANIMIZIN LOKMASINA GÖZ DİKENLERLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla mitinginin ardından Marmaris ilçesindeki bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari yatırımla büyütme stratejilerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Şubat ayında ihracatımız 21 milyar doları aştı, bölgemizde çatışmalar durulup istikrar arttıkça inşallah daha iyi yerlere geleceğiz, enflasyon ve hayat pahalılığı tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtıyor. Fahiş fiyat ile insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz aralıksız sürecek. Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını göreceğiz. Ortak değer ve prensipler yerine şahsi çıkarları üzerinden ittifak yapanlar, esen ilk rüzgar ile darmadağın oldular, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz 14-28 Mayıs'ta kazanımlarına sahip çıkmıştır" dedi.