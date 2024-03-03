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        Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için özel koreografi!

        Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi iki tribünde koreografi yaptı. İşte o görüntüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:44
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        Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı.

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        Beşiktaş’ın kuruluşunun 121’inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü’nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı.

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        Öte yandan kale arkası tribünde ise siyah-beyazlı tribünlerin vefat eden önemli isimlerinden ‘Optik Başkan’ lakaplı Mehmet Işıklar’ın yanı sıra genç yaşta vefat eden Mühendis Oktay Aydemir’in kareografisine yer verildi.

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        İşte Beşiktaş tribünlerinden görüntüler:

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