Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için özel koreografi!
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi iki tribünde koreografi yaptı. İşte o görüntüler...
Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray derbisi için özel bir koreografi çalışması yaptı.
Beşiktaş’ın kuruluşunun 121’inci yılı sebebiyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı ekibin 1903 yılından beri kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü’nün kurulmasında öncülük eden isimlerin resimleri yer aldı.
Öte yandan kale arkası tribünde ise siyah-beyazlı tribünlerin vefat eden önemli isimlerinden ‘Optik Başkan’ lakaplı Mehmet Işıklar’ın yanı sıra genç yaşta vefat eden Mühendis Oktay Aydemir’in kareografisine yer verildi.
İşte Beşiktaş tribünlerinden görüntüler: