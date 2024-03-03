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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cenk Tosun penaltı bekledi! - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı tartışması!

        Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ikinci yarısında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. 54. dakikada Köhn'ün müdahalesiyle yerde kalan Cenk Tosun, penaltı itirazlarında bulunurken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 20:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:30
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        Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbide penaltı tartışması yaşandı.

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        Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, 54. dakikada Köhn'ün müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

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        Beşiktaşlı futbolcular pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulunurken, bir süre VAR'ı dinleyen Meler, oyunu devam ettirdi.

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        Oyunun başlamasının ardından itirazlarını sürdüren Cenk Tosun sarı kart gördü.

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