Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!

Kütahya'da kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.