Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü! - Son dakika haberler

        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi de ağır yaralandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'da kaza, Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Murat Dağı Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz’e giden Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan yolculardan Habibe Kocabaş’ın (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan sürücüler Mehmet Kocabaş ve Sedat Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KARI KOCA KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Cirit ve eşi İmiş Cirit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı