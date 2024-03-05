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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü

        İstanbul TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü

        İstanbul'da TEM Otoyolu Pendik kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Can pazarının yaşandığı korkunç kazada 5 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 05:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 05:17
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        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
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        İstanbul'un Pendik ilçesi TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYALARA ÇARPTI

        AA'nın haberine göre saat 03.00 civarında Pendik Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

        5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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