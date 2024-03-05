Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Cezayir'e ait bir kurabiye türü olan makroud el louise, birinci oldu. Onu, Portekiz turtası olan pastel de nata izledi. En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de vardı.