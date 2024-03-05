Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da sahne alıyor. Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi olan sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe gecesi Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Belçika deplasmanında sahaya süreceği kadroyu ise büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor.
Konferans Ligi'nde de büyük hedefleri olan teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki şampiyonluk yarışına rağmen Belçika'da rotasyona gitmeyi düşünmüyor.
Kartal'ın kalede Livakovic'e görev vermesi beklenirken, sağ bekte Osayi, sol bekte ise Ferdi görev yapacak.
Orta sahada İsmail Yüksek-Fred ikilisini sahaya sürecek olan deneyimli teknik adam, bu ikilinin önünde ise Szymanski'yi görevlendirecek.
İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Cengiz Ünder görev yapacak.
Sol kanatta forma yine Tadic'in olacak. İleri uçta ise Dzeko ile maça başlayacak olan İsmail Kartal'ın, maçın gidişatına göre Batshuayi'yi oyuna sokması bekleniyor.