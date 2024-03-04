Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem THY 332 yolcuyu kara listeye aldı - Güncel haberler

        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" paylaşımında bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Türk Hava Yolları
        #kara liste
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark