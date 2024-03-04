Apple'a yeni zam geldi, en pahalısı 107.999 TL oldu!
iPhone'un üreticisi Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. En pahalı iPhone modeli 107.999 TL'ye çıktı. İşte Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar...
Giriş: 04.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:27
ABD'li teknoloji devi Apple Türkiye fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Zam sonrası en pahalı iPhone modelinin fiyatı 100 bin TL'nin üzerine çıkarken bu yapılan ciddi zam sosyal medyada da gündem oldu.
Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.
İŞTE YENİ FİYATLARI
İŞTE GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN ZAM TABLOSU
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