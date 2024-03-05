Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan teyitli hakem isyanı! Eski hakem görevlendirildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan teyitli hakem isyanı! Eski hakem görevlendirildi

        Beşiktaş, tartışmalı pozisyonlar için eski bir hakemi görevlendirdi. Maç öncesinde atanan hakemle ilgili kulübü bilgilendiren bu isim, karşılaşma sırasında da verilen hatalı kararları iletiyor. Siyah-beyazlıları TFF'yi istifaya çağırma noktasına getiren ise 5 büyük hata var.

        Giriş: 05.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray'a evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta TFF ve hakem kararlarına yönelik sert tepki devam ediyor.

        Galatasaray derbisinde Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen Siyah-beyazlılarda önce Feyyaz Uçar maçın ardından tepki gösterirken dün de Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü, TFF'yi istifaya davet ederken Halil Umut Meler ve Koray Gençerler'i bir daha maçlarına istemediğini duyurdu.

        ESKİ HAKEM GÖREVLENDİRİLDİ

        Hakem yönetimlerinden göreve geldiğinden bu yana rahatsız olan başkan Hasan Arat ve yönetimi bu konuda dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlılar, hakem kararları ile ilgili eski bir futbol hakemini görevlendirdi. İsmi gizli tutulan bu isim, maçlara atanan hakemin geçmişteki istatistikleri ve verdiği tartışmalı kararlarla ilgili kulübü bilgilendirirken, karşılaşma esnasında da çalınan düdükleri anlık raporlar iletiyor. Karşılaşma sonunda yapılan açıklamalar da hakemle ilgili bu raporlara göre gerçekleşiyor.

        REKLAM

        İSYAN ETTİREN 5 KARAR

        Beşiktaş - Fatih Karagümrük: 3-0

        Amir Hadziahmetovic rakibinin sert müdahalesi ile sakatlanıp 15. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. Hakem Mert Güzenge ve VAR Mustafa Öğretmenoğlu kart çıkarmazken Amir sezonu kapattı.

        Pendikspor - Beşiktaş: 4-0

        Skor 1-0'ken Ante Rebic'e Halil Akbunar'ın müdahalesinde kırmızı kart beklense de hakem Kaan Numanoğlu ve VAR Emre Malok'tan devam kararı geldi.

        Beşiktaş - Adana Demirspor: 0-0

        Rashica'nın omzundan çekildiği pozisyonda Beşiktaş penaltı beklese de hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'daki İlker Coşkun devam kararı verdi.

        Sivasspor - Beşiktaş: 1-0

        Beşiktaş 1-0 gerideyken Salih Uçan'ın ceza alanında yerde kalması sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'daki Serkan Tokat'ın yeniden izleme önerisinin ardından penaltı iptal edildi.

        Beşiktaş - Galatasaray: 0-1

        Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi. Halil Umut Meler ve VAR'da görev alan Koray Gençerler devam kararı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı