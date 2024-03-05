ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'nun Trump'ı oy pusulasından çıkaran kararına karşı çıktı

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi’nin 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletteki başkanlık seçimlerine katılamayacağı kararını reddetti.

Yüksek Mahkeme dün yayınladığı kararda, Trump’ın başkanlık seçimleri için eyaletin oy pusulalarında kalması gerektiğine hükmetti.

Kararda, bir eyaletin ABD İç Savaşı sonrası dönemde çıkarılan bir anayasa maddesini kullanarak bir başkan adayını oy pusulasından men edemeyeceği belirtildi. Mahkemenin imzasız kararında, bu yetkinin ABD Kongresi’ne ait olduğuna işaret edildi. Bu kararla birlikte, "Süper Salı" olarak bilinen bugün yapılacak ön seçimlerde Trump, Colorado ve Maine eyaletlerindeki oy pusulalarında yer alacak. REKLAM

"SÜPER SALI" NEDİR? Süper Salı adıyla bilinen 5 Mart oy verme için en büyük gün olarak görülüyor. 15 eyalette yapılan ön seçimler, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının netleşmesinde önemli rol oynayacak. 2 bin 429 delegenin 874'ünün belirleneceği bu gün, kazanan adayın netleşmesinde önem taşıyor. Ancak 4 Mart itibarıyla, rakibi Nikki Haley'nin 43 delegesi karşısında Donald Trump 244 delegeye açık ara önde gidiyor.