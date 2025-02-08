Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi. Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor. Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.
LİGDE 38. RANDEVU
Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı. Kara kartal rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.
DEPLASMANDA 18 PUAN KAYBETTİ
Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
MAÇ SAATİNE TEPKİ
Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, soğuk havadan dolayı maçın saat 19.00'da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonuna soru olarak yönelttiği paylaşımda, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.