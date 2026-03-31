        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kosova-Türkiye maçı CANLI YAYIN (Kosova Türkiye CANLI İZLE) - Futbol Haberleri

        Kosova-Türkiye maçı CANLI YAYIN

        Kosova-Türkiye maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... 2026 Dünya Kupası yolunda yarı finalde Romanya'yı eleyen A Milli Futbol Takımımız, final maçında Kosova'yla karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar bu maçı kazanarak 24 yıl sonra kupaya katılmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.03.2026 - 20:20 Güncelleme:
        İlk 11'ler belli oldu!

        STAT: Fadil Vokrri Stadı

        HAKEM: Michael Oliver

        SAAT: 21.45

        YAYIN: TV 8

        KOSOVA: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Asllani, Muriqi

        TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor... Ay-Yıldızlılar, rakibini yenmesi durumunda yaklaşık çeyrek asır sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

        TÜRKİYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILMA HAKKI İÇİN SAHADA

        A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

        Türkiye, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi. 1954 Dünya Kupası'nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

        Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

