        Sergey Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var | Dış Haberler

        Sergey Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin açıklamasında "Bugün olanların büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var. Bazıları, bunu yeni dünya savaşı olarak tanımlıyor. Rusya, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığının derhal durdurulmasından yana." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da yaşananların büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali olduğunu belirterek, "Rusya, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığının derhal durdurulmasından yana." dedi.

        Lavrov, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Kurulu toplantısında konuştu.

        Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin derin kriz yaşadığını ve Rusya'nın çıkarlarını savunduklarını belirten Lavrov, "Elbette, eşit diyalog ve olası anlaşmalar için kapıyı açık bırakıyoruz. Ancak kimsenin de peşinden koşmayacağız." şeklinde konuştu.

        Lavrov, Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise "Bugün olanların büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var. Bazıları, bunu yeni dünya savaşı olarak tanımlıyor. Rusya, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığının derhal durdurulmasından yana. Askeri gücün, nerede olursa olsun sivillere ve sivil altyapısına yönelik kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

        Çatışmanın taraflarına, siyasi diplomatik çözümlerin bulunması konusunda arabuluculuk desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, daha önce Orta Doğu'da güvenlik konseptini teklif ettiklerini anımsattı.

        ABD ile İsrail'in eylemlerini eleştiren Lavrov, müzakerelerin saldırıları örtbas için kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu doğru değil ve kabul edilemez. ABD ve İsrail, İran ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini engellemeye, hatta Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

