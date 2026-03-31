        Haberler Dünya "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var" | Dış Haberler

        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik olası kara harekatına ilişkin açıklamasında "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:10 Güncelleme:
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la bir anlaşmanın hayata geçmesini "arzuladıklarını", aksi takdirde savaşa devam etmeye "hazır olduklarını" belirtti.

        Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, düzenledikleri basın toplantısında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

        "Görevimiz, İran'ın, şu an işbaşında olan bu yeni rejimin, söz konusu anlaşmayı yapması durumunda daha avantajlı bir konumda olacağını idrak etmesini sağlamaktır." diyen Hegseth, bu amaç doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Hegseth, "Temel çabamız bir anlaşmaya varmaktır. Mümkün olan her koşulda, bu anlaşmanın hayata geçmesini arzu ediyoruz. Şayet bu mümkün olmazsa, yolumuza devam etmeye hazırız." dedi.

        İran'da bir yönetim değişikliğinin olduğunu dile getiren Hegseth, yeni yönetimin öncekinden "daha basiretli" davranması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmayı hayata geçireceğini, bunun koşullarını da karşı tarafın (İran) bildiğini belirtti.

        Hegseth, "Şayet İran buna yanaşmazsa, ABD Savaş Bakanlığı faaliyetlerini çok daha büyük bir yoğunlukla sürdürmeye devam edecektir. Eğer İran, elindeki malzemelerden ve bu konudaki iddialı hedeflerinden vazgeçmeye istekli olursa, bir anlaşmaya varmayı çok daha fazla tercih ederiz, asıl amaç da budur. Askeri alanda, mecbur kalmadıkça, gerekenden fazlasını yapmak istemeyiz." diye konuştu.

        "Bu süre zarfında müzakereleri bombalarla yürüteceğiz." diyen Hegseth, İran'ın nükleer kapasite edinmemesini güvence altına alacak bir anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda gereken adımların atılacağını kaydetti.

        Hürmüz Boğazı'nda kendilerine yardımdan uzak duran müttefiklerine eleştiri

        Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin isteğine karşın Hürmüz Boğazı'na destek göndermeyen müttefik ülkeleri isim vermeden eleştirirken, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerini de takip ettiklerini aktardı.

        "Bu mesele, yalnızca ABD Donanmasının omuzlarında değildir." ifadesini kullanan Hegseth, isim vermeden İngiltere gibi NATO müttefiki devletleri eleştirdi ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurguladı.

        Hegseth ayrıca, "Rusya ve Çin'e gelince, onların tam olarak ne yaptıklarını, neyi yapıp neyi yapmadıklarını gayet iyi biliyoruz. Tüm bu detayları kamuoyu önünde ifşa etmemiz gerekmiyor ancak icap eden her durumda, sorunu ele alıyor, etkilerini hafifletiyor veya doğrudan karşısına dikiliyoruz." dedi.

        Kara harekatı

        Hegseth, Orta Doğu'ya konuşlandırılan binlerce ABD Deniz Piyadesi ve ordu paraşütçüsünün kara operasyonlarında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, "Düşmanınıza ne yapmaya veya yapmamaya istekli olduğunuzu söylemeyin ve ne zaman durmaya istekli olduğunuzu da söylemeyin." yanıtını verdi.

        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var." diyen Hegseth, Tahran yönetimine yönelik bir kara harekatının seçenek dışı olmadığı mesajını verdi.

        Hegseth, kara birlikleri de dahil hiçbir seçenekten vazgeçmediklerini, İran'a yönelik saldırıların süresinin "4-6 hafta, 6-8 hafta veya herhangi bir süre" olabileceğini, buna sadece Trump'ın karar vereceğini ifade etti.

        ABD'nin elindeki seçeneklerin "giderek çoğaldığını" ileri süren Hegseth, İran'ın seçeneklerinin ise "giderek tükendiğini" savunarak, ilerleyen günlerin savaşın gidişatı konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

        Hegseth, "İran bunun farkında ve bu duruma karşı askeri açıdan yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok. Evet, hala bazı füzeler fırlatacaklardır ancak biz o füzeleri havada imha edeceğiz." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"